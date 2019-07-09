РИАМО – 9 июл. В Московском областном центре охраны материнства и детства, который находится в Люберцах, появился на свет двухтысячный малыш, родилась девочка весом 3390 граммов и ростом 53 сантиметра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Родившаяся девочка – второй ребенок в семье. Первые роды у ее мамы Елены Зайцевой проходили здесь же.

«В Подмосковье сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и роженицам. Это современные учреждения с лучшими врачами: акушерами-гинекологами, неонатологами и другими специалистами. Я поздравляю родителей новорожденного малыша и очень надеюсь, что Елена приедет к нам за третьим», – сказала главный врач медучреждения Татьяна Мельник.

На сегодняшний день в Подмосковье работают 42 учреждения родовспоможения. Сформирована сеть центров материнства и детства, оснащенных современным оборудованием. Ежегодно в Московском областном центре охраны материнства и детства появляются на свет более 4 тысяч малышей.