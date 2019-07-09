РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Фучика в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 8 июля в 00:40 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Фучика, дом №6/4. В 00:57 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четырех человек и одну единицу техники.