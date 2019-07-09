РИАМО - 9 июл. Концепция архитектуры клиники «Клинеа» в столичном «Сколкове» представит собой сочетание международных стандартов проектирования и передовых технологий строительства, в частности, при возведении здания планируют использовать BIM-моделирование, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«При строительстве реабилитационного центра будут использоваться передовые технологии, в частности, технология, позволяющая снизить риск ошибки, предусмотреть большинство сложностей до строительства здания, а также помочь в его эксплуатации, - BIM (Building Informational Modeling) моделирование», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что в центре расположатся стационар на 200 коек и амбулаторное отделение на 50 мест. Ожидается, что клиника начнет работу в 2022 году и будет принимать порядка 3,5 тысяч человек в год.

Руководитель проекта по развитию реабилитационных центров «Орпеа» в России, в которую входит и «Клинеа», Елена Каллай в свою очередь подчеркнула, что новые технологии - важная часть строительства.