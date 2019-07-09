РИАМО - 9 июл. В Московском регионе на 9, 10, 11 и 12 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, дождя, грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Москве из-за грозы с 16 до 21 часа во вторник, в Подмосковье – до 21 часа вторника. Из-за сильного ветра при грозе предупреждение в регионе действует до 21 часа.

Предупреждение из-за дождя в Московском регионе объявили с 09:00 10 июля до 09:00 12 июля. При этом с 21 часа вторника до 09:00 10 июля предупреждение о погоде не требуется.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Смоленской области. В Белгородской области объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности. На остальной территории Центрального федерального округа предупреждение о погоде не требуется.

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в Подмосковье и Москве во вторник, температура воздуха не превысит 22 градусов, фон атмосферного давления остается пониженным.

Десятого июля ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь, который местами перейдет в умеренный, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 10-12 градусов, днем – 18-20. 11 июля будет облачно, пройдет дождь. Ночью – 11-13 градусов, днем — 17-19. 12 июля сохранится такая же погода, температура ночью составит 10-12 градусов, днем – 15-17.