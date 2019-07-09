РИАМО - 9 июл. С начала 2019 года в Москве введено в эксплуатацию 26 социальных объектов общей площадью почти 145 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Руководитель ведомства Сергей Левкин отметил, что с начала года в городе построили девять детских садов, пять школ и блоков начальных классов, два лечебно-оздоровительных объекта, пять объектов спорта, один досуговый объект и четыре культовых объекта.

«Всего в столице в первой половине 2019 года введено в строй 211 различных объектов недвижимости общей площадью 5,5 миллионов квадратных метров (включая жилье). Для сравнения в первом полугодии 2018 года московские строители сдали 2,24 миллиона квадратных метров недвижимости», — добавил Левкин.

Всего в 2019 году запланировано ввести 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума заявил, что одной из основных задач городских властей является создание качественной городской среды.

По его словам, усилия столицы по созданию инфраструктуры оценили на международном уровне. Специалисты компании PricewaterhouseCoopers (PwC) признали Москву городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой. Детские сады, школы и прочие социальные объекты столицы находятся в пешей доступности от жилья, а горожанам доступны разные виды социальных услуг.