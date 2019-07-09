РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 июл. Порядок формирования тарифов на вывоз коммунальных отходов обсудят в подмосковном Королеве 13 июля в рамках Единого дня разъяснения тарифов ТКО, жители смогут задать интересующие их вопросы, сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

«Тринадцатого июля – День разъяснения тарифов на обращение с ТКО. Жителям Королева расскажут о порядке формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, ответят на другие наиболее волнующие вопросы о раздельном сборе ТКО», – говорится в сообщении.

На вопросы жителей ответят ведущие эксперты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, администрации города, ООО «МособлЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт», ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор», управдомов.

Встреча состоится в ЦДК имени Калинина в 12:00 по адресу: улица Терешковой, дом №1, 3 этаж, кабинет 45.

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