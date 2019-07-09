РИАМО - 9 июл. На территории Москвы и Подмосковья за последние шесть лет наблюдается самая низкая вакантность на складах по итогам первой половины текущего года, сообщает «Интерфакс».

«За этот период было введено в эксплуатацию 466 тысяч квадратных метров складских площадей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это самый высокий показатель ввода с 2015 года, уступающий только показателю второй половины 2018 года, когда в эксплуатацию было введено порядка 546 тысяч квадратных метров», – уточнили эксперты компании Knight Frank.

Наибольшая доля построенных складов у спекулятивных проектов – 46% (36% в первом полугодии 2018 года), их совокупная площадь составляет 216 тысяч квадратных метров м. Примерно столько же имеют проекты, построенные для собственных нужд, – 44% или 203 тысячи квадратных метров (48% в первом полугодии 2018 года).

Также на долю объектов, построенных с учетом требований будущего арендатора (built-to-suit), приходится только 10% объема нового строительства.

Кроме того, общий объем предложения складов в Московском регионе в первой половине 2019 года достиг 14,9 миллиона квадратных метров. Площадь вакантных складов составила порядка 476 тысяч квадратных метров.

На конец первого полугодия доля свободных помещений снизилась в два раза и составляет всего 3%, что является рекордно низким показателем с 2013 года. По итогам года, доля вакантных площадей может сохраниться на уровне 3%.

Всего в 2019 году на территории Москвы и области может появиться более 900 тысяч квадратных метров складских помещений.