РИАМО - 9 июл. Пожар произошел в пристройке к торговому центру «Родовой герб» в подмосковном Одинцове, информация о пострадавших не поступала, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Горит пристройка к торговому центру. Площадь горения - 50 квадратных метров. На данный момент пожарные тушат пожар», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших при возгорании не поступала.