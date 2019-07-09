РИАМО – 9 июл. Благодаря новым функциям пользователи в социальной сети Instagram смогут защититься от оскорбительных комментариев, нововведения призваны оградить владельцев аккаунтов от непрошенной агрессии и буллинга в Сети, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специальный механизм будет проверять публикации и комментарии под ними на предмет словесных выражений — с помощью искусственного интеллекта. Если механизм сочтет обнаруженную лексику ругательной, он предложит любителю крепко выразиться более корректную альтернативу.

«Еще одна новая функция позволит скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. Авторы могут продолжать их писать, но видеть свои высказывания будут лишь они сами. Нововведения <…> начнут работать уже в ближайшее время», — говорится в материале.

Кроме того, руководство социальной сети пообещало, что постарается сделать так, чтобы возращение аккаунта после взлома было более оперативным. В прошлом на восстановление могла уйти неделя или даже месяцы.

Приложение Instagram, которое приспособлено для публикации фотографий и недлинных видеороликов, появилось в общем пользовании в 2010 году, а двумя годами позже за один миллиард долларов она перешла во владение компании Facebook. Прошлым летом количество зарегистрированных Instagram-пользователей перешагнуло отметку в один миллиард человек.