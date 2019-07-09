РИАМО - 9 июл. Можайские медики смогли спасти пациента, которого придавило упавшее дерево, у пожилого мужчины было два открытых перелома бедра и голени, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В приемное отделение травматологии Можайской центральной районной больницы Минздрава Московской области бригадой скорой помощи был доставлен пациент 79-и лет.

«Житель деревни Отяково решил спилить большое дерево, но оно, падая, придавило мужчину. Оправившись от шока, мужчина смог распилить придавившее его дерево, выбраться из-под него и добраться до дома. На момент поступления в отделение у пострадавшего зафиксировано два открытых перелома бедра и голени», - сказал заведующий отделением хирургии Александр Акименко.

Благодаря профессионализму травматологов и хирургов мужчине восстановили поврежденные кости и суставы. В настоящее время пациент продолжает лечение и восстановление нормального функционирования конечности и уже начал ходить.