РИАМО - 9 июл. Пожарные потушили возгорание в бытовке поселка Солодовка городского округа Чехов, в результате пожара пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 00:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Чехов, поселок Солодовка. В 01:05 – ликвидция возгорания», – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации последствий пожара привлекались две единицы техники и восемь человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.