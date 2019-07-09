РИАМО - 9 июл. Роскачество провело исследование бургеров в различных российских сетевых ресторанах и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Количество антибиотиков не превышало установленные техрегламентом нормы. Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов в России. Среди них McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», а также Ketch Up, BB&Burgers. Кроме того, специалисты оценили продукцию Burger Club, «МясоRoob», Black Star Burger и Jerry Wings», - говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что следы антибиотиков в бургерах есть почти во всех образцах, но их количество незначительное. Ни один из образцов не превысил по этому показателю нормы технических регламентов, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья. А вот по содержанию соли было обнаружено несоответствие по ее содержанию рекомендациям ВОЗ почти во всех образцах.

Кроме того, эксперты в ходе исследований определили массовую долю составных частей каждого бургера. Масса самой большой котлеты составляла 52,2% от общего объема бургера, самой маленькой - 31,6%.