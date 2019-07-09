РИАМО - 9 июл. Ювелирные украшения стоимостью свыше 1 миллиона рублей украли из квартиры безработной 43-летней женщины на Пресненской набережной в центре Москвы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел по адресу: Пресненская набережная, дом 8. Согласно данным открытых источников, здесь находится ЖК «Город Столиц».

«Неизвестный подобрал ключи и проник в квартиру заявительницы, откуда совершил кражу ювелирных изделий и скрылся. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).