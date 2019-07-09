РИАМО - 9 июл. В воскресенском культурном центре «Усадьба Кривякино» в канун праздника - Дня семьи, любви и верности - чествовали «золотых» юбиляров, многодетные семьи и семьи, воспитывающие приемных детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«На площадке у главного дома усадьбы собрались виновники торжества, их родные и близкие, друзья. Творческие сотрудники управления культуры постарались на славу, организовав веселые игры, забавные конкурсы и мастер-классы. И, конечно, украшением всего праздника стал концерт, подготовленный коллективами ДК «Химик», — говорится в сообщении.

Семейная чета Козловых - Валентина и Николай - в браке уже 50 лет. За полвека многое пережили, многого добились, вырастили детей, которые стали достойными членами общества. Теперь супруги радуются успехам внуков.

«Секрет такой долгой семейной жизни прост – все неудачи и горести надо преодолевать вместе, любить друг друга, уважать мнение каждого. Иными словами - быть вместе и в горе, и в радости. За крепость семейных уз чете Козловых вручена медаль «За любовь и верность», — добавляется в сообщении.

Поздравления с «золотым» юбилеем получили в этот день и другие воскресенские семьи - Пичугины, Седых, и Дубцовы.

Искренняя благодарность звучала на празднике и в адрес многодетных и приемных семей за достойное воспитание детей и неравнодушное отношение к проблемам сиротства.

День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.