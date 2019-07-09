РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июл. Жители дома №24 в поселке ВУГИ подмосковных Люберец во вторник с 13:00 останутся без холодной воды из-за профилактических работ, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДДС Люберец.

Отключение произойдет из-за промывки ввода холодного водоснабжения.

«9 июля с 13:00 до 15:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресу: городской округ Люберцы, поселок ВУГИ, дом №24», – говорится в сообщении.

Работы проводит АО «Люберецкий водоканал».