РИАМО - 9 июл. В 2020 году акцизы на вино могут быть повышены почти вдвое, что приведет к подорожанию в магазинах данного алкогольного напитка, пишет газета «Ведомости».

Проект поправок в Налоговый кодекс РФ предлагает повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 рубля за 1 литр, на игристые – с 36 до 40 рублей за 1 литр. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов уточнил изданию, что правительство РФ одобрило данные изменения и в ближайшее время они будут внесены в Госдуму.

«Виноторговые компании с таким повышением не согласны. Для тихих вин рост акциза существенный – это увеличит цену для конечного потребителя», - говорится в статье.

Как уточнил представитель Минфина России, размер ставок определен, «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта».

Президент ГК Simple, крупнейшего в стране импортера вин, Максим Каширин считает, что ставка акциза не должна превышать 25 рублей за 1 литр – это максимально возможная ставка для сохранения спроса на недорогую российскую и импортную продукцию. В свою очередь президент компании «Ладога» Вениамин Грабар уверен, что из-за роста цен на вино потребитель будет больше обращать внимание на более крепкие и менее безвредные напитки.

Но в то же время существенное повышение акциза коснется не всех вин, так как данные поправки в Налоговый кодекс РФ уравнивают ставки на российские и импортные вина.

Представитель Минфина России пояснил, что нововведениями также к подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый для производства вина, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла, а производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Он отметил, что данные поправки позволят поддержать российских виноделов.

Президент союза виноградарей и виноделов Леонид Попович добавил, что льготу получат производители вина из российского винограда, а производители вина из импортного виноматериала и импортеры будут платить акциз по полной ставке.

Поправки содержат еще одно новшество: ставки акциза на винные напитки без добавления спирта (состоит как минимум на 50% из вина с добавлением воды, сахаросодержащих продуктов, ароматизаторов и других ингредиентов) уравняют с акцизами на вино: для газированных напитков предусмотрена ставка 40 рублей, для негазированных – 31 рубль. Сейчас для них действует единая ставка акциза – 18 рублей.

Как отмечает представитель Минфина России, это позволит устранить необоснованное конкурентное преимущество винных напитков перед более качественными игристыми винами.