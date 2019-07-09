РИАМО - 9 июл. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области совместно с Минсельхозпродом и ГБУ МО «Мособлгеотрест» реализовали новый онлайн-сервис «Агроанализ», говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«С помощью сервиса «Агроанализ» жители Московской области, а также представители бизнес-сообщества могут узнать актуальные сведения о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, в том числе о пересечениях с особо ценными и мелиорируемыми сельскохозяйственными угодьями», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Кроме того, сервис позволяет получить данные об удельном показателе кадастровой стоимости земельного участка по группе земель сельскохозяйственного назначения.

Для получения сведений в отношении интересующего земельного участка (имеющего координаты) достаточно ввести его кадастровый номер в поисковую строку онлайн сервиса, справочная информация будет отражена в открывшемся окне.

Онлайн-сервис доступен на базе геопортала Подмосковья.