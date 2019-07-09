РИАМО - 9 июл. К началу отопительного сезона текущего года «Мосгаз» введет в эксплуатацию газорегуляторный пункт «Митино Новый», который обеспечит бесперебойную подачу газа и тепла десяткам тысяч семей и социально значимым объектам столичного района Митино, а также прилегающим территориям, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

По словам генерального директора АО «Мосгаз» Гасана Гасангаджиева, новый газорегуляторный пункт отвечает самым высоким требованиям надежности, безопасности, эффективности и экологичности. Он оснащен уникальными цифровыми системами дистанционного управления.

«Мощность нового ГРП составит 140 тысяч кубометров газа в час, это обеспечит бесперебойное газоснабжение объектов московского района Митино и прилегающих территорий с учетом их перспективного развития, позволит полноценно резервировать объемы подачи газа потребителям, — отметил Гасангаджиев.

Генеральный директор предприятия добавил, что строительство газорегуляторного пункта идет по утвержденному графику, без отключения потребителей.

Объект оснащен системами дистанционного управления технологическими процессами и контроля параметров газа, с выводом всех данных в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз», а также современными системами безопасности, молниезащиты, автономного пожаротушения и видеонаблюдения. В рамках проекта применяются современные технологические решения и высоконадежное оборудование, произведенное на собственной производственной базе управления «Моспромгаз» АО «Мосгаз».

Гасангаджиев рассказал, что с учетом устойчивого развития мегаполиса и в целях обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы АО «Мосгаз» в составе комплекса городского хозяйства Москвы продолжает работы по модернизации газораспределительной системы столицы.

Всего в настоящее время в эксплуатации АО «Мосгаз» 337 газорегуляторных пунктов. Все станции экологичны, имеют современный городской дизайн и благоустроенную территорию.