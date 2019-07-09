РИАМО – 9 июл. Министерство природных ресурсов и экологии РФ и министерство промышленности и торговли РФ поддержали предложение обязать магазины принимать тару от покупателей, это может помочь в решении экологической проблемы, пишет во вторник газета «Известия».

«Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной. <…> Именно эти ведомства были основными исполнителями соответствующего поручения премьер-министра Дмитрия Медведева о проработке этого вопроса», — говорится в статье.

Сбор тары в магазинах может положительно сказаться на экологической ситуации – снизить степень негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Вопрос о приеме тары в магазинах еще находится в стадии согласования в профильных органах исполнительной власти с привлечением экспертов. До завершения консультаций решения о запуске эксперимента принимать не будут.

«Сейчас, согласно строительным нормам и правилам, размещение пунктов сбора вторсырья от населения в помещениях продовольственных магазинов и на территории предприятий торговли не разрешается. <…> Более того, организация таких пунктов в магазинах запрещена утвержденными еще в СССР санитарными правилами по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья», — добавляется в материале.

Поэтому в Минприроды России решили получить разъяснение Роспотребнадзора о том, возможно ли размещать в торговых залах продовольственных магазинов автоматическое оборудование: фандоматы для приема пластиковых и алюминиевых бутылок, а также баков (контейнеров) для раздельного сбора вторичного сырья.

Исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин рассказал, что сейчас обсуждается вопрос о залоговой стоимости тары, чтобы бутылки сдавали в магазины за деньги. В этом случае у населения появляется финансовая заинтересованность в том, чтобы вернуть тару. Сейчас сложно говорить об окончательной стоимости тары, но она может варьироваться от 3 до 15 рублей за одну бутылку.