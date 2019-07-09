РИАМО - 9 июл. На территории, прилегающей к строящейся станции Некрасовской ветки метро «Юго-Восточная», выполнено 30% работ по комплексному благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«Площадь территории, на которой выполняются работы, составляет 25,5 гектара, а ее протяженность – 2 километра. Благоустройство территории планируется завершить в этом году», – говорится в сообщении.

В настоящее время уже выполнена пятая часть работ по демонтажу покрытий и прокладке кабельной линии с устройством труб ПНД, а установка нового бордюрного камня завершена наполовину. Также начато устройство тротуаров, площадь покрытия которых составит почти 29 тысяч квадратных метров.

В ходе работ на улицах, входящих в зону благоустройства, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Для автомобилистов организуют парковки, а для тех, кто пользуется общественным транспортом, установят современные остановочные павильоны.

Освещать улицы по дороге к метро будут более 640 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Для удобства горожан там установят более 200 малых архитектурных форм – удобных скамеек и урн.

В рамках комплексного благоустройства территории, прилегающей к строящейся станции метро, будет разбито более 74 тысяч квадратных метров газонов. На данный момент эта работа уже начата, осенью здесь высадят более 600 кустарников.

Для местных жителей будет оборудовано восемь детских и четыре спортивных площадки.

Станция «Юго-Восточная» строится на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц в районе Выхино-Жулебино. Это один из самых многонаселенных районов города – здесь проживают более 220 тысяч человек. По предварительным данным, пассажиропоток новой станции метро составит порядка 80 тысяч человек в сутки.