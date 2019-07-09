РИАМО – 9 июл. Ремонт дороги завершили на улице Лермонтова в подмосковном Дзержинском, работы провели в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья», сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Лермонтова завершен ремонт дороги. Вдоль дорожного полотна установлены новые бордюрные камни. На придомовых территориях обновлены пешеходные дорожки, на которых для спуска на проезжую часть оборудованы понижающие пандусы для родителей с колясками и маломобильных граждан», – говорится в сообщении.

Администрация Дзержинского уведомляет автолюбителей о том, что с 10 июля подрядная организация приступает к ремонту дорог на улицах Спортивная и Садовая.