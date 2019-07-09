РИАМО – 9 июл. Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Почти половина зарегистрированных в России случаев профессиональных заболеваний приходится на работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На втором месте – сотрудники обрабатывающих производств, на которых приходится примерно каждый третий случай», – говорится в сообщении.

В каждом десятом случае профзаболевания диагностировались у работников сферы транспортировки и хранения. Также в список входят работники в строительной сфере (5%) и сотрудники предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%).

Наиболее часто профессиональные заболевания вызываются частыми физическими перегрузками, производственными травмами, отравлениями опасными веществами и так далее.

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 5,1 тысячи случаев профессиональных заболеваний.