РИАМО - 9 июл. В Московском Кремле 13 июля отменили развод пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

Отмена связана с проведением в Президентском полку церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового призыва.

«Тринадцатого июля 2019 года развод пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.

Юбилейный, 15-й сезон церемоний развода пеших и конных караулов открыли в этом году в апреле. По традиции первое выступление военнослужащих Президентского полка прошло на Соборной площади Кремля.