РИАМО - 9 июл. Жалобу ООО «УК «Элит-Комфорт» на действия администрации поселения Лесной городок Одинцовского городского округа при проведении электронных торгов признана обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «УК «Элит-Комфорт» на действия администрации городского поселения Лесной городок Одинцовского округа при организации и проведении торгов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

«Согласно доводу жалобы, администрация неверно определила размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. Комиссия ведомства установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов и признала жалобу обоснованной», – говорится в сообщении.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.