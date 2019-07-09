РИАМО - 9 июл. С начала 2019 года в адресный перечень по программе реновации дополнительно включена 21 стартовая площадка для строительства новых жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Перечень увеличился на 21 позицию. Новые площадки находятся в 16 московских районах», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

В Северо-Восточном округе новые «старты» подобраны в районах Бабушкинский, Останкинский, Лосиноостровский и Марфино. В Восточном округе – в Перове, в Юго-Восточном округе для строительства новостроек найдены участки в Капотне, Южнопортовом, Кузьминках и Текстильщиках.

На территории Южного округа подобраны площадки в Бирюлеве Восточном, в Юго-Западном – в районах Академический и Котловка, в Западном округе – в районах Можайский, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково. На территории Северо-Западного округа определен новый «старт» в Хорошево-Мневниках.

Таким образом, заключил Левкин, на сегодняшний день городом подобраны и утверждены 329 стартовых площадок площадью 4,8 миллиона квадратных метров во всех административных округах города.

Руководитель департамента напомнил, что поиск новых площадок продолжается, так, в начале июля на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил шесть новых площадок, что позволит расселить 12 домов.

Левкин добавил, что с момента старта программы на сегодняшний день переселение идет из 68 старых домов, в которых проживает более 12 тысяч человек. Для переселения переданы 37 новостроек.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Она коснется около 1 миллиона жителей старых домов.