РИАМО - 9 июл. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и причинении телесных повреждений в ходе потасовки около кафе в районе Метрогородок, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о драке поступило по адресу: Открытое шоссе, дом 14А, строение 1.

«Около кафе полицейские обнаружили мужчину 1988 года рождения, который нанес гражданину 1984 года рождения проникающие колото-резаные ранения груди. Пострадавший скончался в машине скорой помощи», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, подозреваемый также ударил ножом другого мужчину, его госпитализировали.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство).

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