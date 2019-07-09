РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. Холодное водоснабжение домов на Садовой улице в поселке Нахабино подмосковного Красногорска отключат во вторник днем из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте Красногорского водоканала.

«Девятого июля с 10:00 до 17:00 будет отключена подача холодной воды по адресу: Нахабино, улица Садовая», – говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной отключения станут ремонтные работы.

«Автоцистерна с питьевой водой будет предоставлена», – заключается в сообщении.