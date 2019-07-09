РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 июл. В микрорайоне Юбилейный в подмосковном Королеве перевернулся автомобиль, принадлежащий каршерингу, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница микрорайона.

ДТП произошло в ночь на вторник. Автомобиль каршеринга перевернулся у административно-делового центра, где расположен МФЦ.

«Из комнаты я услышала скрежет и шум, выглянула в окно и увидела перевернутую машину каршеринга. Позвонила в 112. Насколько я смогла увидеть, водитель из машины смог выбраться. Погибших я не увидела», – сказала жительница.

Она добавила, что на место ДТП приехали сотрудники ДПС.