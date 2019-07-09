РИАМО - 9 июл. На участках улиц Малой Черкизовской и Знаменской в столице ограничили движение транспорта из-за инженерных работ на Лермонтовской улице, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Движение до 28 июля круглосуточно ограничили на участке улицы Малой Черкизовской от улицы Лермонтовской, владение 17, строение 6, до улицы Просторной, дом 4.

Также до 29 июля на участке улицы Знаменская от дома 5 до дома 4 ограничили проезд транспорта, ограничения ввели в круглосуточном режиме.

С 12 по 31 августа на участке улицы Малая Черкизовская от дома 19 по улице Знаменской до дома 5 и участке улицы Лермонтовская от дома 4 по Просторной улице до дома 19 круглосуточно будет действовать ограничение на проезд автотранспорта – перекроют одну полосу.