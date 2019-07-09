РИАМО - 9 июл. Полицейские в Сергиево-Посадском округе задержали двух местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении на сотрудника мясокомбината, перевозившего крупную сумму наличности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Один из злоумышленников, являясь сотрудником предприятия, занимающегося производством мясной продукции, передал своему знакомому информацию о водителе, у которого в определенное время будут находиться денежные средства, полученные в качестве оплаты доставленного товара», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

На следующий день ночью второй правонарушитель, находясь на автомобильной стоянке мясокомбината в деревне Наугольное, подбежал к указанному водителю автомобиля и предметом, похожим на пистолет, нанес ему удар по голове. После этого он похитил около 470 тысяч рублей и скрылся, добавила Петрова.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых – ими оказались двое местных жителей в возрасте 28 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Злоумышленников поместили под стражу.