РИАМО - 9 июл. В Сокольниках столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, в результате происшествия пострадал мотоциклист, его доставили в больницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Вчера вечером на пересечении 3-го Лучевого просека и Поперечного просека было столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадал водитель мотоцикла», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший доставлен в ближайшую больницу.