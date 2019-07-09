РИАМО - 9 июл. Санитарный вертолет эвакуировал с места ДТП мотоциклиста с травмами после столкновения с автомобилем, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В ночь с 9 на 10 июля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в район 25-го километра МКАД напротив ТЦ «Вегас», где произошло ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автомобиль и мотоцикл», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего мотоциклиста с различными травмами эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы на вертолете.

До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада, которая в полете отслеживала и поддерживала состояние мужчины.