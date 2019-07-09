РИАМО - 9 июл. В четырех парках Москвы рядом с медицинскими павильонами открылись веранды здоровья, речь о музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», парке «Ангарские пруды», зоне отдыха «Площадь Юности» в Зеленограде и Гончаровском парке, всего открыто 13 веранд здоровья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первые веранды здоровья начали работу всего две недели назад, но даже за такой короткий промежуток времени их успели посетить более 15 тысяч человек. Москвичи приходят на йогу и аэробику, принимают участие в зарядках с олимпийскими чемпионами, занимаются активными видами спорта или слушают лекции», — сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

На верандах здоровья проводят занятия по гимнастике, фитнесу, йоге и пилатесу. Здесь в любое время можно поиграть в бадминтон, настольный теннис и во фрисби. О здоровье, психологии и правильном питании расскажут на лекциях. Кроме того, на верандах научат танцевать латиноамериканские и восточные танцы и помогут освоить боевые искусства.

Все мероприятия бесплатны. Брать с собой на уроки ничего не нужно. Спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно. При этом посетителям не требуется оставлять что-то в залог или писать расписки.

Лекции, мастер-классы, тренинги и занятия проводят тренеры и эксперты городских студий, спортивных клубов, танцевальных школ. За актуальным расписанием занятий можно следить на сайте проекта.

На данный момент веранды здоровья работают в ландшафтном парке «Митино», в парках «Садовники», «Печатники», «Лианозовский», парк Олимпийской деревни, «Надежда», «Ангарские пруды» и Гончарском парке. А также в скверах имени Федора Полетаева, «Отрадное», в зоне отдыха «Площадь Юности» и в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино».

Помимо веранд здоровья, в парках работают павильоны «Здоровая Москва». В них можно пройти первый этап диспансеризации (профилактический осмотр). Все площадки «Здоровой Москвы» оборудованы современной техникой для обследований. Благодаря продуманной логистике проверка здоровья занимает не больше часа, а по итогам пациенту вручают паспорт здоровья.