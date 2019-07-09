РИАМО - 9 июл. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории подмосковных Химок, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Химки ЦУКС ГУ МЧС РФ по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ – артиллерийского снаряда калибра 210 миллиметров. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Место оцепили сотрудники УМВД по городскому округу Химки. Боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения силами ФГКУ «ЦСООР «Лидер».