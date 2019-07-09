РИАМО - 9 июл. Комплексное благоустройство парка усадьбы Люблино планируют завершить до конца лета, пока он временно закрыт для посетителей, работы ведутся на территории 36,8 гектара, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент в парке уже появилась новая набережная вдоль Люблинского пруда, построили павильон для проведения праздников и свадеб, откуда открывается вид на пруд, полностью готовы павильон лодочной станции и причал.

«На сегодняшний день специалистами комплекса городского хозяйства Москвы полностью смонтированы павильон для проведения общественно-культурных мероприятий на возвышении у Люблинского пруда, а также павильон лодочной станции и причал. Теперь ведутся работы по их отделке. В ходе благоустройства для каждой категории гостей усадьбы будут созданы свои места проведения досуга. Открыть парк для посетителей планируется до конца этого лета», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что на лодочной станции построены и облицованы лиственницей мостики пристани, а также открытая терраса. Местом притяжения отдыхающих горожан станет набережная вдоль берега Люблинского пруда, там установили новые опоры освещения. Почти полностью сформирован прогулочный маршрут.

Помимо этого, ведется обустройство удобных спусков к воде. Сейчас для них полностью готовы все каркасы, облицованы три мостика, на трех ведутся работы, к оставшимся восьми приступят в ближайшее время. Всего обустроят 14 мостиков, на некоторых из них установят лежаки.

Парк расположен в районе Люблино. И хотя эта зона отдыха расположена далеко от основных туристических маршрутов столицы, ее посещают не только местные, но и жители других районов города.

Долгие годы в обновлении нуждались набережная, прогулочные дорожки и другие объекты инфраструктуры парка. Кроме того, здесь не было удобных спусков к Люблинскому пруду, а старая лодочная станция давно была закрыта.