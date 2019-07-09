РИАМО - 9 июл. Таунхаус сгорел в подмосковном Домодедове, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Сообщение о возгорание дома поступило вечером 8 июля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 20:48 горела кровля на площади 800 квадратных метров.

«В 21:15 объявлен ранг пожара «1-БИС». В 21:50 – локализация пожара на площади 800 квадратных метров. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

В 22:17 пожарные ликвидировали открытое горение, в 23:35 пожар был полностью потушен.