РИАМО - 9 июл. Хирурги больницы в подмосковном Можайске успешно прооперировали 55-летнего ветерана Вооруженных сил РФ, который уронил на ногу работающую болгарку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В приемное отделение травматологии и хирургии Можайской центральной районной больницы бригада скорой помощи доставила 55-летнего жителя Москвы.

«Мужчина работал на даче и выронил из рук работавшую болгарку. Опасный электроинструмент сильно повредил мягкие ткани ноги, едва не задев сосудистый пучок. Пострадавший потерял много крови и мог погибнуть», – сказал заведующий отделением хирургии Александр Акименко.

Медики незамедлительно выполнили первичную хирургическую обработку раны и ревизию сосудистого нервного мешка, а затем провели экстренные плановые оперативные действия.

Ногу, как собственно и саму жизнь, мужчине удалось спасти. Сейчас пациент находится на лечении в отделении травматологии и идет на поправку.