РИАМО - 9 июл. В столичном метро начали звучать аудиосообщения о будущих пересадках на Московские центральные диаметры (МЦД), объявления включили в поездах на Филевской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца июля такие объявления зазвучат на всех станциях метро и МЦК, с которых можно будет пересесть на МЦД. Таким образом пассажиры заранее узнают о том, что в городе скоро заработает новый вид общественного транспорта. У них будет возможность изучить маршруты диаметров и составить себе новый, более удобный маршрут по городу», — сказал заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Во время остановки поезда после объявления названия станции метро пассажиры теперь услышат сообщение: «Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр» или «Скоро здесь будет пересадка на второй диаметр».

Например, о пересадке на МЦД-1 Одинцово — Лобня начали информировать на станции метро «Фили». При остановке состава у платформы горожане слышат: «Станция «Фили». Выход к железнодорожной платформе «Фили». Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр».

Сообщения объявляют мужским и женским голосами в зависимости от направления следования состава. Такая же система аудиоинформирования действует в поездах «Ласточка», курсирующих по Московскому центральному кольцу (МЦК), и в составах «Иволга», которые начнут перевозить пассажиров с запуском первых двух диаметров. В пути по направлению к центру в поездах метро звучат аудиосообщения, записанные мужским голосом, а в пути из центра — женским.

О том, что со станций можно будет сделать пересадки на платформы диаметров, к концу июля будут сообщать на 27 станциях метро и МЦК.

Аудиообъявления о пересадке на МЦД-1 Одинцово — Лобня включат, например, на станциях метро «Савеловская», «Тимирязевская», «Шелепиха», «Деловой центр», «Белорусская» и «Беговая». А о пересадке на МЦД-2 Нахабино — Подольск начнут предупреждать на «Печатниках», «Комсомольской», «Дмитровской», «Царицыне», «Щукинской», «Текстильщиках» и других.

Кроме того, сообщения будут звучать на пяти станциях МЦК — «Новохохловской», «Деловом центре», «Шелепихе», «Стрешневе» и «Окружной». К примеру, с «Новохохловской» можно будет сделать пересадку на МЦД-2.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск состоится в ноябре.