РИАМО - 9 июл. На портале «Добродел» 15 июля стартует рейтинговое голосование жителей Подмосковья по выбору общественных территорий для приоритетного благоустройства до 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Во всех муниципалитетах Московской области была проведена инвентаризация. По итогам инвентаризации выбраны территории, которые нуждаются в благоустройстве, после чего были проведены общественные обсуждения. По результатам обсуждений составлен список территорий для голосования на портале», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Пятнадцатого июля на портале «Добродел» стартует рейтинговое голосование жителей по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке до 2024 года. Участвуют все муниципалитеты.

Жителям предлагается несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании, но не менее пяти. Территория, набравшая наибольшее число голосов в муниципалитете, будет внесена в планы по благоустройству до 2024 года и будет рассмотрена министерством благоустройства региона.