РИАМО - 9 июл. Российская столица стала мировым лидером по площади озелененных территорий на душу населения и вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За 2018 год Москва почти вдвое увеличила количество общедоступных точек Wi-Fi и приблизилась к Сеулу, занимающему второе место», - говорится в исследовании, проведенном консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PWC).

Также Москва заняла первое место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения. Важно также, что 90% москвичей живут в шаговой доступности от таких территорий. Более 60% жителей Москвы живут в радиусе 500 метров от культурно-досуговых объектов, что ставит город на пятое место среди крупнейших мегаполисов мира.

По общей протяженности обустроенных велодорожек на территории города столица России пока занимает 11 место, однако с 2011 по 2018 год их протяженность выросла в девять раз. По мнению специалистов, реализация программы «Мой район» приведет к дальнейшему расширению сети велодорожек.

Москва занимает второе место по темпам ввода в эксплуатацию улично-дорожной сети, уступая только Пекину. Однако, в отличие от Пекина и большинства других городов, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет.

Эксперты также отметили плотность сети рельсового транспорта в Москве. По этому показателю она превзошла все другие города, упомянутые в исследовании.

По плотности сети метрополитена и количеству станций Москва заняла в рейтинге третье место, однако масштабная программа развития метро, включая Московские центральные диаметры, в будущем позволит городу выйти в лидеры.