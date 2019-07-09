РИАМО - 9 июл. Кратковременный дождь, гроза ожидаются в Подмосковье и Москве во вторник, температура воздуха не превысит 22 градусов, фон атмосферного давления остается пониженным, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона. При переменной облачности пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 19-21, по области - плюс 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 40%.

«В Москве и Подмосковье температура остается ниже климатической нормы, пройдут кратковременные дожди, фон давления пониженный. Несмотря на то, что такие погодные условия не являются причиной болезни, тем не менее они зачастую провоцируют обострения и ухудшение самочувствия у людей, ослабленных болезнью, снижая адаптационные резервы организма. Наиболее подвержены таким симптомам люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональными нарушениями», - предупреждают синоптики.