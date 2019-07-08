РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Горячее водоснабжение домов в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют возобновить в кратчайшие срок, вопрос находится на личном контроле главы муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Ситуация с горячим водоснабжением в Павшинской пойме - на личном контроле главы округа. Сегодня (8 июля – ред.) Эльмира Хаймурзина встретилась с гендиректором ООО “Газпром Межрегионгаз Москва” Василием Толстопятовым. По итогам встречи договорились о главном: подача горячей воды в квартиры жилых домов возобновится в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Точная дата, когда в дома вернут горячую воду, не уточняется. Для возобновления подачи газа котельная «Павшино» должна подписать дополнительные соглашения с газовиками.

Горячее водоснабжение в 68 домах Павшинской поймы приостановлено с 4 июля из-за задолженности котельной перед федеральными поставщиками ресурсов. В свою очередь, долг управляющих компаний перед котельной «Павшино» – более 160 миллионов рублей, долг жителей управляющим компаниям – более 200 миллионов рублей.