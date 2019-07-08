РИАМО - 8 июл. Возгорание в бане ликвидировали в деревне Дергайково городского округа Истра, в результате происшествия нет пострадавших, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 19:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Дергайково. В 21:15 - ликвидация пожара», - сообщается на сайте.

В результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации последствий пожара привлекали две единицы техники, восемь человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 52 пожара.