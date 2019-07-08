РИАМО - 8 июл. Молодой человек, который упал на автомобиль с Парящего моста в столичном парке «Зарядье», находится в НИИ Склифосовского, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Днем в понедельник посетитель зашел на Парящий мост со стороны гастрономического центра «Зарядье». Мужчина перелез через стеклянное ограждение моста и упал вниз на капот автомобиля.

«Через несколько минут после происшествия на место прибыла бригада скорой медицинской помощи и пострадавший был направлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его состояние врачи предварительно оценивают как стабильно тяжелое», – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.