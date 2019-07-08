РИАМО - 8 июл. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел лен посевной, его можно увидеть увидеть в Саду лекарственных трав, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Получить детальную информацию о растении можно на обзорных экскурсиях в выходные дни.

«Лен примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более метра и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками. Сейчас его возделывают в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки, а также в Северной Африке. В Россию растение попало из Азии. В X–XI веках крестьяне возделывали лен на масло и волокно, платили им подати и оброк. В начале XX века он потерял товарную ценность в силу появления более долговечных тканей», — говорится в сообщении.

Лен выращивают ради получения масла, ткани, а также для медицинских и кулинарных целей. Волокно получают из стеблей, масло (для технических целей и пищи) — из семян. Кроме того, питательные маски из льна делают кожу гладкой.

Целебные свойства семени льна известны со времен Гиппократа — он советовал семена при воспалении слизистых. Они богаты диетической клетчаткой, жирными омега-3 кислотами, лигнанами и многочисленными микроэлеменами. За это их обожают вегетарианцы и веганы по всему миру.

Лидеры по производству льна — Россия, Китай, Канада, Индия, Великобритания, США.