РИАМО - 8 июл. Торжественное открытие мемориала, посвященного ученому Петру Капице, состоялось в Москве в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной политики и промышленности Москвы.

8 июля исполнилось 125 лет со дня рождения инженера и инноватора, лауреата Нобелевской премии по физике.

«Памятник расположился в московском производственном комплексе «Гелиймаш», у истоков которого стоял Петр Капица. Мемориальный стенд состоит из бюста, хронологии жизни изобретателя, чертежей и макетов его научных работ», — говорится в сообщении.

В открытии памятника приняли участие генеральный директор ОАО НПО «Гелиймаш» Вадим Удут, внучка великого ученого Мария Капица, исполняющая обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко, ректор кафедры низких температур имени П. Л. Капицы Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский. На праздничной церемонии присутствовали также правнучка и праправнук Петра Капицы.

«Петр Капица – величайший ученый-физик! Мы рады, что на предприятии «Гелиймаш» появился мемориальный комплекс, посвященный Петру Леонидовичу», – сообщил Удут.

Предприятие в области криогенных технологий «Гелиймаш» было основано в 1931 году. В формировании научных школ и ряда ключевых направлений непосредственное участие принимал один из его первых руководителей Петр Капица.