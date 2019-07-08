РИАМО - 8 июл. Турецкие промышленники заинтересованы в совместном выходе на рынки Африки и Латинской Америки с производителями из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«По словам заместителям председателя правления Ассоциации экспортеров-машиностроителей Турции (MAIB) Севды Йылмаз Кайхан, активные участники организации считают компании из Подмосковья наиболее вероятными партнерами в развитии экспортного потенциала двух стран», — говорится в сообщении.

Также на встрече с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым, был затронут вопрос проведения презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в Турции в октябре этого года.

«Ассоциация готова выступить партнером роуд-шоу и оказать все необходимую помощь по информированию и привлечению турецкий компаний на презентацию. Мы еще обсудили нашу информационную систему кооперации промышленных предприятий, которая может стать удобным и простым помощником в поиске потребителей и поставщиков продукции для турецких компаний в России», — добавил Хромов.

Ранее в рамках выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге Хромов встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Гонжей Йылмаз Батур, одной из основных тем встречи стала подготовка к роуд-шоу.