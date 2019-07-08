РИАМО – 8 июл. На улице Мало-Нагорная в городе Видное Ленинского района начались работы по сносу самовольно возведенного трехэтажного дома ЖК «Малая Нагорная», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект был выявлен инспекторским составом Главгосстройнадзора в марте 2019 года. Дом возводился без разрешительной документации на землях для индивидуального жилищного строительства, не предназначенных для строительства многоэтажных домов», – говорится в сообщении.

В апреле в администрацию Ленинского района было направлено уведомление для принятия мер по факту выявленного самостроя. В результате решением Видновского городского суда объект признан самовольной постройкой. Было принято решение о сносе объекта.

«На данный момент начаты работы по сносу самовольной постройки. Все затраты будут взысканы с застройщика данного объекта. Полный демонтаж с рекультивацией земельного участка будет завершен до конца июля», – отметил первый заместитель руководителя Главгосстройнадзора Московской области Тамерлан Алборов.

По словам руководителя надзорного ведомства Артура Гарибяна, на сегодняшний день на территории Московской области Главгосстройнадзором выявлено 1042 объекта самовольного строительства. В Ленинском районе насчитывается 55 таких объектов.