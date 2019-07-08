РИАМО – 8 июл. Прямо сейчас можно отказаться от таких пластиковых вещей, как пакеты-майки, фасовочные пакеты, чайные пакетики в упаковке, одноразовые столовые приборы, пластиковые соломинки, бутылки с водой, бумажные стаканчики, ватные палочки на пластиковой основе, жидкое мыло и гели для душа в пластиковых флаконах, сообщается в Instagram-аккаунте Greenpeace России.

Ранее Минприроды РФ поддержало инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

«Одноразовые пластиковые вещи, от которых можно отказаться прямо сейчас: пакеты-майки. Заменяем на авоськи, шоперы и рюкзаки. А если пришли в магазин и забыли экосумку, купите то, что можно унести в руках. Голодным еще никто не оставался», — говорится в сообщении.

Также можно отказаться от фасовочных пакетов – их можно заменить на многоразовые контейнеры, экомешочки, восковые салфетки и зип-пакеты.

Чайные пакетики в упаковке стоит заменить рассыпным чаем и заваривать в ситечке. Вместо одноразовых столовых приборов лучше использовать многоразовые или выбирать места, где еду сервируют не в одноразовую посуду.

«Пластиковые соломинки. Если выпить напиток без соломинки, его вкус не изменится, а вот мусора станет меньше. Для любителей тянуть напиток через трубочку есть безопасные растительные альтернативы: тесто (полые макаронины букатини) и бамбук, и долговечные металл и стекло», — отмечается в сообщении.

От воды в бутылках стоит отказаться, так как доля пластика, который попадает на переработку в России, составляет всего 5%. Пластик — это материал, который рано или поздно окажется на свалке или сжигании, и бутылки не исключение.

Бумажные стаканчики на самом деле покрыты тонким слоем пластика. Любителям напитков навынос рекомендуется завести многоразовую кружку — в некоторых заведениях даже дают скидку при покупке в свою тару: можно сэкономить 10-20% стоимости напитка.

От одноразовых ватных палочек на пластиковой основе можно отказаться совсем и использовать мимикаки или ухочистку. Также есть палочки из бумаги и бамбука.

Жидкое мыло и гели для душа в пластиковых флаконах можно заменить твердым мылом и желательно покупать его на развес, без упаковки. Твердое мыло занимает меньше места и расходуется экономичнее.