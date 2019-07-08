РИАМО - 8 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил семью Скачковых из Реутова с золотой свадьбой – 50-летием совместной жизни, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В День семьи, любви и верности губернатор вручил Анатолию Марковичу и Людмиле Леонидовне знак отличия «Совет да любовь».

«Мы ставим вас в пример молодым людям, вы прожили такую богатую жизнь, очень много и добросовестно работали», – сказал Воробьев.

Анатолий Маркович всю жизнь работал в управлении МВД, закончил службу в звании «капитана». Людмила Леонидовна 32 года отработала на НПО «Машиностроения» техником химического анализа. Сейчас супруги свободное время уделяют своим внукам и правнучке, которая родилась 10 дней назад.

«Я считаю, что, если ты счастлив сам, то и рядом с тобой будет счастлив человек. Мы по жизни идем рука об руку, ценим друг друга, уважаем, уступаем, во всем стараемся находить компромисс. Уже 50 лет живем в Реутове, у нас сплоченная дружная семья, которая скреплена нашими детьми и внуками», — сказала Людмила Леонидовна.

В Московской области проживает 10 тысяч семейных пар, состоящих в браке 50 и больше лет. Для них предусмотрено единовременное пособие к юбилеям их совместной жизни: при 50-летнем юбилее совместной жизни – 5 тысяч рублей; 55 лет – 6 тысяч рублей; 60 лет – 7 тысяч рублей; 65 лет – 8 тысяч рублей; 70 (и более) лет – 9 тысяч рублей. Обратиться за выплатой можно в течение года со дня юбилея.

День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.